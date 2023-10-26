Московский кредитный банк предоставит «ТНС Энерго НН» займы на 2 млрд рублей

Московский кредитный банк предоставит ПАО «ТНС Энерго НН» кредиты с лимитом задолженности 2 млрд руб., говорится в сообщении энергосбытовой компании. Займы потребовались для пополнения оборотных средств и расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Процентная ставка по каждому кредиту не превысит 2,7% годовых плюс ключевая ставка Центробанка на дату определения процентов. Срок погашения кредитов до 23 октября 2026 года.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «ТНС Энерго НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС Энерго» (Москва). По итогам 2022 года при выручке в 50,3 млрд руб. чистая прибыль составила 326,4 млн руб.

В первом полугодии 2023 года энергосбытовая компания вчетверо увеличила чистую прибыль к январю-июню 2023 года, до 160,2 млн руб. Выручка осталась на прошлогоднем уровне 25,1 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 18,2%, до 1,1 млрд руб.

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области. Компания обслуживает более 34 тыс. юрлиц и свыше 1,3 млн лицевых счетов граждан. Организация занимает 52,6% регионального продаж электроэнергии.

Владимир Зубарев