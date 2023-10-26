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В Ижевске расселят еще 20 аварийных домов

В Ижевске планируется расселить еще 20 жилых домов. Они вошли в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Речь идет о домах №№ 9, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 64 в городке Машиностроителей и №№ 25, 27, 27а на улице Горького.

Жильцам этих домов будет предоставлено новое жилье или компенсация. Сами ветхие здания снесут.

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