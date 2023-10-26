В поселке Красноярского края выявлена вспышка неизвестного заболевания
В поселке Ессей Красноярского края была зарегистрирована вспышка неизвестной инфекции, сообщил Роспотребнадзор региона. В ведомстве добавили, что у заболевших появляется красная сыпь на теле.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
В краевом минздраве «Ъ» заявили, что к очагу заболевания был направлен борт авиации с врачом-инфекционистом. В настоящее время все пациенты осмотрены, тяжелых случаев протекания болезни не установлено.
«Все обратившиеся лечатся амбулаторно»,— пояснили в министерстве.
Преимущественно заболевание выявлено у детей.