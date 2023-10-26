В Стерлитамаке 15 ноября обсудят рекультивацию «Белых морей» БСК

В администрации Стерлитамака 15 ноября пройдут публичные слушания по обсуждению предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду шламонакопителя «Белые моря», принадлежащего АО «Башкирская содовая компания» (БСК), следует из постановления мэрии. Председателем комиссии по подготовке и проведению слушаний стал замглавы администрации по экономике и промышленности Артур Гафаров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (ЦЛАТИ) заключил контракт на разработку проекта рекультивации шламонакопителя с московским ООО «Эконко». Стоимость контракта — 27,1 млн руб. Работы нужно завершить до 31 марта 2024 года.

Подрядчик должен, в том числе, разработать материалы оценки воздействия на окружающую среду, организовать прохождение БСК общественных обсуждений и государственной экологической экспертизы проекта. Также необходимо разработать документацию по рекультивации участков, занятых отсеками шламонакопителя площадью 94 га и 136 га.

Согласно размещенным на сайте администрации документам, результаты пробы почвы и донных отложений показали, что загрязнения относятся к категории допустимых, а фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарно-гигиенических нормативов.

«Окончательное решение о выборе способа обращения с грунтами будет принято в период разработки проекта рекультивации»,– указывается в документах.

«Белые моря», в которых содержатся отходы производства БСК представляют собой высококонцентрированный раствор солей.

Венера Хисамова

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