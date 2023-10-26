Депутаты Катав-Ивановска приняли отставку главы города Андрея Елисеева

В Катав-Ивановске собрание депутатов города приняло отставку мэра Андрея Елисеева. Временно исполняющим обязанности главы городского поселения избрали Петра Емельянова. Эту информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в администрации Катав-Ивановска.

Андрей Елисеев подал в отставку по собственному желанию. На место временного главы города выдвинули свои кандидатуры Петр Емельянов и Сергей Майоров. За первого кандидата проголосовали 11 депутатов. Петр Емельянов будет исполнять обязанности мэра до следующих выборов главы города, дата которых пока неизвестна.

По данным СМИ, Андрей Елисеев заявил об отставке на своей личной странице «ВКонтакте» после критики со стороны губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Во время посещения Катав-Ивановска глава региона, в частности, был недоволен остановкой реконструкции спортивного стадиона «Труд».

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