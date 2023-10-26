Жилой дом и надворные постройки сгорели в Игринском районе Удмуртии

Серьезный пожар произошел в деревне Квардавозь Игринского района Удмуртии около 23:00 25 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, огонь быстро распространился по двору частного дома из-за плотной деревянной застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате пожара были уничтожены жилой дом с верандой, баня и дровяник на 129 кв.м. Добровольцы помогали с разборкой строительных конструкций.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении молодого человека.