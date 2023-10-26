Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жилой дом и надворные постройки сгорели в Игринском районе Удмуртии

Серьезный пожар произошел в деревне Квардавозь Игринского района Удмуртии около 23:00 25 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, огонь быстро распространился по двору частного дома из-за плотной деревянной застройки.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате пожара были уничтожены жилой дом с верандой, баня и дровяник на 129 кв.м. Добровольцы помогали с разборкой строительных конструкций.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении молодого человека.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...