Краевые власти выкупят здание в коми-пермяцком селе

Власти Пермского края выкупят в собственность здание в селе Юрла Коми-Пермяцкого округа по адресу: ул. Стефана Великопермского, 16. Как сообщается в последней редакции Адресной инвестпрограммы Пермского края, на выкуп недвижимости направят 10,6 млн руб. Приобретение намечено на 2024–2025 годы.

Как указано в сервисе 2ГИС, в здании села Юрла, планируемом к выкупу, располагается Кудымкарский лесхоз. В пресс-службе регионального минимущества пояснили, что здание на ул. Стефана Великопермского, 16, предполагается использовать для размещения аппарата сотрудников и лесопожарной техники ГБУ «Кудымкарский лесхоз». Площадь земельного участка под одноэтажной постройкой — 7,8 тыс. кв. м.

В группе Кудымкарского лесхоза в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что основным направлением деятельности учреждения является выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Управления лесничествами Пермского края (Кудымкарское, Юсьвинское, Юрлинское, Кочевское и Косинское лесничества).