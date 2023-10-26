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В Сочи жители 35 аварийных домов получат квартиры в Центральном районе

В Сочи жителям 35 аварийных домов предоставят квартиры в строящейся многоэтажке по улице Тимирязева. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, всего жилье в доме получат 873 человека.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Строительством социального дома для переселенцев из аварийного жилья занимаются специалисты семи подрядных организаций. На прилегающей территории благоустроят зеленую зону с детскими площадками и вместительной парковкой для проживающих. Сдать объект планируют до осени 2024 года.

Для переселения жителей строят еще один дом на 106 квартир в Лазаревском районе курорта. Оба объекта возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Татьяна Ручкина

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