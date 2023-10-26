«Уралхим» договорился о сотрудничестве с ПНИПУ и МГУ

АО «ОХК «Уралхим» подписало трехсторонний протокол о намерениях с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и Московским государственным университетом имени M.В. Ломоносова (МГУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Хузин Фото: Андрей Хузин

В рамках совместного визита руководства «Уралхима» и представителей химического факультета МГУ в ПНИПУ состоялось установочное совещание по вопросу создания сетевой программы подготовки кадров по профильным специальностям. Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов поддержал идею о создании совместной программы, а также подчеркнул значение задачи по повышению привлекательности и возвращению престижа химических производственных профессий среди будущих абитуриентов, а также необходимости повышения профессиональной квалификации школьных учителей химии и биологии.

После встречи с ректором состоялось совещание с руководителями Факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Стороны обсудили планы по созданию совместной магистерской программы двойного диплома, в рамках которой Группа «Уралхим» выступит индустриальным партнером.

Стороны также договорились о проведении первой научной конференции для школьных учителей химии Пермского края, в рамках которой преподаватели МГУ проведут лекции и мастер-классы для учителей, а ПНИПУ выступит принимающей площадкой.

Александра Глазкова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и социальной политике АО «ОХК «Уралхим»:

Цель нашей совместной работы — привлечение, профессиональная подготовка и удержание в Пермском крае талантливых и вовлеченных кадров, специалистов в области химической промышленности. МГУ и ПНИПУ объединятся для разработки учебных курсов и дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов. «Уралхим» готов выступить индустриальным партнером новых образовательных программ и проектов, оказать содействие в их реализации и дальнейшем трудоустройстве выпускников.

Андрей Путятин, советник научного руководителя химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова:

Одним из проектов нашей совместной трехсторонней деятельности может стать «Сетевая магистерская программа». Она предусматривает прохождение на базе Пермского политехнического университета магистратуры по профильным химическим специальностям. Программа позволит выпускникам бакалавриата и специалитета продолжить обучение в своем регионе, при этом получить степень магистра и дипломы одновременно и ПНИПУ, и МГУ. Все это должно способствовать росту научного потенциала региона и увеличению количества кадров для химической отрасли производства.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь