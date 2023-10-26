Челябинский фонд ОМС будет сотрудничать с филиалом «Защитников Отечества»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области заключил соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщают в южноуральском минздраве.

Соглашение предусматривает организационное, методическое, информационное взаимодействие, проведение совместной работы по оказанию медицинской помощи участникам специальной военной операции.

«В рамках заключенного соглашения ТФОМС Челябинской области совместно со страховыми компаниями будет оказывать индивидуальное информационное сопровождение и поддержку защитникам Отечества в вопросах оказания медицинской помощи в рамках ОМС»,— поясняет исполняющая обязанности директора ТФОМС Челябинской области Наталья Миронова.

Государственный фонд «Защитники отечества» оказывают организационную и юридическую помощь военнослужащим и ветеранам, в том числе участникам СВО.

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