Стоимость проезда в Перми может вырасти к 2026 году на пять рублей

Администрация Перми опубликовала проект постановления об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает ИА «Текст». Согласно документу, с 15 апреля 2024 года стоимость проезда без использования проездных или льгот разовая поездка может обойтись в 37 руб. С 15 апреля 2025 года стоимость поездки может составить 39 руб., с 15 апреля 2026 года — 40 руб.

Планы изменений и тарифы на проезд в сети общественного транспорта были вчера представлены депутатам гордумы Перми. Так, на 5,7% предлагается повысить тарифные планы, позволяющие пассажирам экономить на оплате проезда. В департаменте подчеркнули, что индексация тарифов будет ниже уровня роста цен на топливо и запчасти. Расчетная стоимость одной поездки по гражданским проездным составит в среднем от 18 до 35 руб. в зависимости от частоты использования, а по льготным — от 14 до 26 руб. Без использования проездных или льгот разовая поездка может обойтись в 37 руб. Повышение тарифов произойдет не раньше 15 апреля 2024 года. Напомним, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Перми повышалась с 33 до 35 руб.