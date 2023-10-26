Поездка в такси закончилась для петербуржца сломанной лодыжкой из-за 5000 рублей

Житель Санкт-Петербург остался со сломанной лодыжкой после поездки в такси. Причиной конфликта с водителем стала купюра в 5000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел еще 10 сентября. Тогда полицейские получили сообщение о травмировании мужчины в результате избиения таксистом. Пострадавший указал правоохранителям, что водитель не смог выдать сдачу с купюры в 5000 рублей и во время спора пнул его по ноге. После поступления в стационар медики выявили у него перелом лодыжки.

Спустя месяц полицейские задержали подозреваемого около дома по Кондратьевскому шоссе. Им оказался 37-летний гражданин одного из государств, имеющих с Россией общую границу. По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правоохранители Петербурга установили еще четверых несовершеннолетних, которые могут быть причастны к делу «азербайджанской мафии».

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