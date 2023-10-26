На ноябрьские праздники в Краснодарский край купили 43% всех туров

Самым популярным регионом для поездок во время школьных каникул, которые пройдут с 28 октября по 6 ноября, стал Краснодарский край. На него приходится 43% всех внутренних туров по России, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На втором месте по поездкам с детьми во время ноябрьских каникул — Московская область — 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область.

По данным сервиса для покупки авиабилетов Aviasales, большинство туристов с детьми направится на отдых в Сочи. Также в лидерах Калининград и Махачкала.

Татьяна Ручкина

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