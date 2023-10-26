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Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» раскритиковали проект бюджета Пермского края на 2024–2026 годы

Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании рассмотрели в первом чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. С докладом о параметрах бюджета выступила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Проект ранее получил одобрение профильного комитета заксобрания и Контрольно-счетной палаты Пермского края.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С критикой проекта бюджета выступили две фракции в заксобрании. Руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) Анна Баранова указала на то, что не учтены социальные потребности Пермского края, в частности сокращены расходы бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. «Время требует левого поворота в государственном управлении. Считаем, что нам требуется принципиальная смена социально-экономического курса, долгосрочное планирование в экономической и социальной сфере с учетом главных национальных интересов»,— отметила Анна Баранова. Она подытожила, что фракция не поддерживает принятие законопроекта. «Левый-то поворот — он ведь на обочину, как я понимаю?» — уточнил председатель заксобрания Валерий Сухих.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании Вероника Куликова также выступила с критикой представленного проекта бюджета. По ее словам, несмотря на запланированную серьезную поддержку сфер здравоохранения и образования, по целому ряду программ, таких как социальная поддержка граждан, жилищная политика, обеспечение жильем детей сирот, строительство культурных и массовых спортивных объектов, происходит сокращение финансирования. «Доходы сокращаются, расходы урезаются. Однако если посмотреть внимательно — деньги в бюджете есть, и деньги немалые. Но куда они идут? Например, около двух миллиардов направляется на смотровую площадку и набережную Камы. Последняя вообще превращается в бездонную бочку, как и многострадальный зоопарк»,— считает Вероника Куликова. Она подчеркнула, что в крае годами копится и не решается масса проблем: «от отсутствия нормальных дорог на селе до аварийных домов». Госпожа Куликова напомнила также, что до сих пор не завершены стройки, которые приурочены к трехсотлетию Перми. Она заявила, что фракция «Справедливая Россия» выступает за «по-настоящему социально ориентированный бюджет», поэтому не поддерживает предложенный законопроект.

В результате голосования 11 человек выступили против проекта, а 40 депутатов проголосовали за его принятие. Таким образом, проект бюджета был принят в первом чтении. Ко второму чтению доработкой документа будет заниматься специально созданная рабочая группа, в состав которой войдут депутаты и представители правительства края.

Напомним, доходы краевой казны в 2024 году запланированы на уровне 207,4 млрд руб., в 2025-м — 213,8 млрд руб., в 2026 году — 211,5 млрд руб. Планируемые расходы краевого бюджета в 2024 году составляют 230,7 млрд руб., в 2025 году — 230,3 млрд руб., в 2026-м — 222,4 млрд руб. Плановый дефицит в 2024 году составит 23,4 млрд руб., в 2025-м — 16,5 млрд руб., в 2026 году — 10,9 млрд руб. Погашать дефицит планируется за счет привлечения заемных средств.

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