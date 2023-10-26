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Коммерсантъ FM
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В Саратове из-за пожара в зоопарке погибли 40 животных

Пожар в Саратовском зоопарке «Крошка Енот» унес жизни 40 животных, написал в своем Telegram-канале глава управления региональной службы спасения Юрий Юрин. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части в 6:44 по местному времени. В Telegram-канале саратовского городского парка, на территории которого расположен контактный зоопарк, сообщили, что пожарные расчеты прибыли на место уже через восемь минут и локализовали огонь.

«От дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура»,— уточнили в администрации парка и добавили, что сейчас представители силовых структур выясняют причины возгорания, а опасности для посетителей нет.

Никита Маркелов, Саратов

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