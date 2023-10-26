На капремонт домов в Татарстане выделят свыше 20 млрд рублей

В Татарстане на капремонт многоквартирных домов в 2023–2025 годах потратят свыше 20 млрд руб. Постановление об этом подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая сумма выделенных средств оказалась на 6,6% больше ранее запланированной. Из них в 2023 году планируется потратить 6,6 млрд руб.

Всего за 2023–2025 годы в Татарстане отремонтируют 2,3 тыс. многоквартирных домов, в этом году их количество составит 740.

"Ъ-Казань"