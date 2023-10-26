На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за аварии с фурой Wildberries

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ДТП с грузовиком Wildberries. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что инцидент произошел на 169-м км дороги в Омутинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Известно, что большегруз съехал в кювет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы. Принимаются меры по вытаскиванию фуры и обеспечением беспрепятственного проезда транспорта.

Движение открыли около 12:10. Транспорт, скопившийся с обеих сторон, разъезжается. Движение идет без затруднений. Автоинспекторы контролируют движение.

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