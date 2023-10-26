В Курганской области грузовой поезд насмерть сбил двух железнодорожников

Утром 26 октября двое работники ОАО «Российские железные дороги» погибли в результате наезда грузового поезда вблизи станции Мишкино. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

По предварительным сведениям, сотрудники РЖД выполняли работы на железнодорожной магистрали. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного комитета России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— уточняют в ведомстве.