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Коммерсантъ FM
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В Перми отравились участники V Всероссийского фестиваля-конкурса детских цирков

Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит эпидемиологическое расследование по факту пищевого отравления участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. По предварительным данным, у 15 госпитализированных участников диагностирована норовирусная инфекция.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от пяти до 18 лет из 15 регионов страны. Вчера вечером за медицинской помощью обратились шесть участников фестиваля. Позже их число выросло до 15, все они были госпитализированы с признаками норовирусной инфекции. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели пищеблоки, где готовилась еда, взяли смывы с поверхностей и образцы сырья. Организатор фестиваля — ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» — заявил об отмене запланированного на сегодня гала-концерта фестиваля.

Константин Стерледев, Пермь

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