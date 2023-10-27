Инвестиции в строительство МФК в Новосибирске составят 12 млрд рублей

Инвестиции в проект строительства многофункционального комплекса Freedom в Новосибирске составят 12 млрд руб. Большую часть средств предоставит Сбербанк. Об этом в среду на пресс-конференции сообщили журналистам коммерческий директор бизнес-сообщества One Company и проекта Freedom Вячеслав Мельников, а также управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов.

Реализацией проекта проекта занимается компания «РСС-Сервис» из Московской области.

Комплекс будет возведен в две очереди, общей площадью 160 тыс. кв. м., первая будет сдана весной 2024 года (срок - 18 месяцев), вторая - за 36 месяцев. Проект подразумевает строительство жилых помещений (около 65 тыс. кв. м) и бизнес-центра.

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Лолита Белова