В ДТП с двумя грузовиками на дороге Иваново-Ярославль погибла женщина

На дороге Иваново—Ярославль столкнулись три автомобиля, два из них грузовые. В результате погиб водитель легковой машины. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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По данным ведомства, авария произошла в 7:40 26 октября на дороге Иваново—Писцово—Гаврилов-Ям—Ярославль, не доезжая деревню Шопша в Гаврилов-ямском районе. Столкнулись машина «КАМАЗ», грузовой Mercedes и легковая Lada. В результате ДТП погибла 44-летняя женщина-водитель Lada.

«На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова