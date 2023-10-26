Экс-проректор СФУ получил штраф за растрату около 850 тыс рублей

Экс-проректор Сибирского федерального университета (СФУ) Павел Вчерашний признан виновным в присвоении и растрате на 844 тыс. руб. сообщает прокуратура Красноярского края.

Согласно данным следствия, с ноября по декабрь 2016 года Павел Вчерашний в сговоре с начальником административно-правового управления (она же секретарь наблюдательного совета) заключил от имени университета с сотрудниками учреждения 12 договоров возмездного оказания услуг на 759 тыс. руб.

«На деле «возмездные услуги» оказались их текущей деятельностью, за что они получали зарплату», - сказано в сообщении.

Кроме того, с 16 мая по 22 июля того же года фигурант привлек к незаконной деятельности еще одного человека - руководителя

дирекции общественного центра университета. Он заключил договор в размере 82 тыс. руб. на преобразование территории «Студгородока» СФУ перед зимней Универсиадой-2019. В действительности проекты составили иные лица, а оплату получила дирекция.

Свою вину подсудимые не признали. При этом университет ходатайствовал о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия ущерба. Суд обязал бывшего первого проректора и двух его сообщниц выплатить штраф 700, 300 и 150 тыс. руб.

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Александр Киселев