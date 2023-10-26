В Перми отменили гала-концерт Всероссийского фестиваля детских цирков из-за болезни участников

Гала-концерт V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми отменен из-за заболевания его участников норовирусной инфекцией. Об этом сообщает организатор мероприятия — ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Фото: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»

В Центре по реализации проектов также добавили, что все победители по итогам двух конкурсных дней определены, лауреаты и участники получат свои награды без торжественной церемонии.

В связи с отменой гала-концерта зрителям будут возвращены деньги за купленные билеты. Если билеты были приобретены онлайн или с помощью банковской карты, средства вернутся автоматически. Тем, кто приобретал билеты за наличный расчет, необходимо обратиться по месту приобретения — в ООО «Городские зрелищные кассы».

На симптомы болезни первые шесть человек пожаловались вечером 25 октября. В цирке они были осмотрены медиками, их состояние оценено как стабильное. По результатам вечернего осмотра участников 15 человек (считая ранее обратившихся) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. Медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь.

Как сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора, по факту заболевания детей начато эпидемиологическое расследование. В пищеблоках, где готовилась еда, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.