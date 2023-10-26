В Башкирии за восемь месяцев убыль населения составила более 7 тыс. человек

По данным Башстата, с января по август текущего года в Башкирии родилось 24,1 человек, а умерли 31,9 тыс., естественная убыль населения составила 7,7 тыс. человек (2,9 в расчете на 1 тыс. человек).

За аналогичный период 2022 года убыль населения республики составила 8,7 тыс. человек — убыль составила 3,2 на 1 тыс. человек.

Наибольшие показатели убыли населения за восемь месяцев текущего года наблюдаются в Бураевском районе (13,3), Янаульском (11,7), Федоровском (11,3), Давлекановском (10,9), Ишимбайском (9,8), Калтасинском и Краснокамском (по 8,7), Миякинском (8,6) и Стерлибашевском (8,1).

Майя Иванова

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