В Челябинской области «Государственная аптека» ускорила доставку лекарств на 25%

Компания «Областной аптечный склад» по итогам работы в нацпроекте «Производительность труда» ускорила доставку лекарств в свои аптеки в Челябинской области на 25%. Время сборки заказов сократилось с 9 до 6,5 минут, сообщают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

АО «Областной аптечный склад» (ОАС) развивает аптеки под брендом «Государственная аптека», магазины оптики, ортопедические и ветеринарные отделы в Челябинской области и Екатеринбурге. Товары в них поставляются с логистического комплекса площадью 11 тыс. кв. м. Около полугода назад компания стала участником нацпроекта «Производительность труда». В рамках него в компании при участии эксперта регионального центра компетенций была начата оптимизация процессов закупки, приемки, комплектовки и отгрузки заказов.

«Под его руководством мы методично разбирали группой каждый процесс, каждую цепочку товара и затем строили общую картину, выявляя в работе шероховатости и неточности. Так мы провели апгрейд, ускорив обработку заявок на этапе офиса на 38%. Учитывая, что ежедневно офисные сотрудники обрабатывают не меньше 2,5 тыс. заказов для 800 грузополучателей, предприятие получило существенную экономию рабочего времени»,— рассказал директор департамента логистики ОАС Дмитрий Мальцев.

В ходе оптимизации на предприятии сократили запасы расходных материалов на 30%: офисную бумагу и гофрокартон стали закупать из расчета на неделю, а не на месяц. Выработка каждого сотрудника выросла на 11%, до 255 заявок закупа.

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