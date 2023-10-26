В Октябрьском построят завод по производству тротуарной плитки

ООО «Кубометр» намерено инвестировать 300 млн руб. в строительство завода по производству вибропрессованных изделий из бетона в Октябрьском, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве региона директор компании Руслан Ишмуратов. На заводе планируют производить тротуарную плитку, бордюры и другую продукцию для дорожно-строительной отрасли.

Проекту присвоен статус приоритетного, ему предоставят налоговые льготы. Администрация Октябрьского будет содействовать в оформлении земельного участка. Заем на строительство завода выделит Фонд развития промышленности Башкирии.

ООО ГК «Кубометр», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Октябрьском в августе текущего года. Компания занимается производством готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня. Учредителями являются совладелец ООО ГК «БашМКД» Алсу Набиуллина, а также совладельцы ООО «АГК» (Азнабаево, Татарстан) Лилия Алтынбаева и Станислав Михайлов. Уставный капитал «Кубометра» составляет 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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