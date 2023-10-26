В Перми задержали граффитчика благодаря камерам видеонаблюдения

Пермской полиции с помощью камер видеонаблюдения и при активном содействии в соцсетях удалось задержать молодого человека, нарисовавшего граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте в районе пересечения с улицей Революции. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Нарушителем оказался гражданин 2004 года рождения.

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Юноша пояснил, что нанес незаконный рисунок с целью «распространения своего хип-хоп-псевдонима». Правонарушитель признал вину и принес извинения жителям Перми. Материал направлен в суд для принятия решения.

В начале октября с инициативой поощрять граждан выплатой в размере 15 тыс. руб. за содействие в поимках вандалов, рисующих граффити на стенах, выступил первый замглавы краевого минтербеза Альберт Марданов.

С начала 2023 года в Перми устранили уже более 11 тыс. незаконных граффити. За девять месяцев администрацией города составлено более 500 протоколов об административных правонарушениях. В 2022 году в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу инцидентов с применением граффити. Было составлено 167 протоколов об административных правонарушениях.

В марте 2023 года депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.