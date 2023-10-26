Начинается активная фаза строительства челябинского метротрамвая

Руководство Челябинской области объявило о переходе к активной фазе строительства метротрамвая в региональном центре. Часть проектных работ завершена, остальные завершаются, сообщил губернатор Алексей Текслер на специальном совещании, посвященном реализации проекта, с участием первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина.

Глава региона рассказал, что до конца года планируется приступить к строительству ветки «Север – Юг». «Наша задача – уже в этом году выйти на первую стройплощадку, а в следующем году активно развернуться как по наземной, так и по подземной части», – отметил Алексей Текслер.

Первый замглавы Минстроя РФ напомнил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Руководитель генерального подрядчика строительства метротрамвая – группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, что проектные работы передаются заказчику, «мы входим в фазу строительно-монтажных работ».

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