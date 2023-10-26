В Курганинске во время заседания у подсудимой случился сердечный приступ

В зале суда во время рассмотрения уголовного дела у подсудимой случился сердечный приступ. Первую помощь ей оказали судебные приставы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Сердечный приступ произошел у женщины во время рассмотрения возбужденного в отношении нее уголовного дела по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Она потеряла сознание, у нее закатились глаза и плотно стиснулись зубы.

О произошедшем коллегам сообщил секретарь судебного заседания. Судебные приставы уложили пострадавшую и сделали ей непрямой массаж сердца. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи женщина пришла в сознание.

«Врачи констатировали сильный скачок артериального давления и отметили, что грамотные действия судебных приставов в буквальном смысле спасли гражданке жизнь»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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