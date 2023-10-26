Ленобласть выделит 12 млрд рублей обманутым дольщикам в 2023 и 2024 годах

Правительство Ленинградской области направит на выплаты компенсаций дольщикам, обманутым застройщиками, 12 млрд руб. в 2023 и 2024 годах, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Средства будут выделены двум категориям участников долевого строительства: тем, кто не получил компенсаций, так как не подал заявление (процедура носит заявительный характер), и тем, в отношении которых Наблюдательным советом ППК «Фонд развития территорий» не приняты решения о выплатах компенсаций.

В пресс-службе рассказали, что с начала 2023 года были восстановлены права более 4,3 тыс. дольщиков из 27 домов-долгостроев. Всего в Ленобласти на настоящий момент зарегистрировано 76 проблемных домов, обманутых дольщиков — более 11 тыс. человек.

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