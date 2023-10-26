Полиция возбудила уголовные дела по факту стрельбы в Данилове

Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» в результате инцидента на улице Шарохина в Данилове. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

23 октября около дома №30 произошел конфликт между несколькими местными жителями, в ходе которого были произведены выстрелы. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Полицейскими по горячим следам установлен местный житель, изъят травматический пистолет»,— сообщили в УМВД.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Антон Голицын