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Полиция возбудила уголовные дела по факту стрельбы в Данилове

Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» в результате инцидента на улице Шарохина в Данилове. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

23 октября около дома №30 произошел конфликт между несколькими местными жителями, в ходе которого были произведены выстрелы. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Полицейскими по горячим следам установлен местный житель, изъят травматический пистолет»,— сообщили в УМВД.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Антон Голицын

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