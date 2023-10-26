Более трети жителей Красноярского края накопили долги за электроэнергию

Более трети жителей Красноярского края имеют долги по электроэнергии. По данным ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в группу «РусГидро»), по состоянию на 1 октября 2023 года количество должников превысило 1 млн человек. Общая сумма задолженности составила – 1,28 млрд руб.

Среди тех, кто имеет задолженность за несколько месяцев – 860 тыс. человек, свыше года – около 49 тыс. жителей края. В августе-сентябре текущего года должникам было направлено более 50 тыс. уведомлений, в результате более 30 тыс. горожан погасили долги перед поставщиком.

На 1 января 2023 года, согласно данным Красноярскстата, численность населения региона составила 2,8 млн человек.

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Александр Киселев