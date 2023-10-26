Игрок «Рубина» восстановился спустя год после травмы крестообразных связок
Игрок казанского «Рубина» Леон Мусаев восстановился спустя год после того, как получил травму крестообразных связок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Полузащитник получил травму в сентябре прошлого года. Тогда клуб играл еще в Первой лиге. Это был матч против ярославского «Шинника». В новом сезоне господин Мусаев еще ни разу не выходил на поле, его даже не включили в заявку команды на сезон.
«Что касается игрового времени Леона, то тут — как решит тренер. У нас высокая конкуренция за место в центре полузащиты. "Рубин" рассчитывает на игрока»,— уточнили в пресс-службе.