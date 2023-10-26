В Ростове с 7 ноября начнут курсировать дополнительные городские электрички

С 7 ноября в Ростове-на-Дону по будням начнут курсировать пять дополнительных поездов по маршрутуРостов – Западный – Кизитеринка. Также по выходным на маршруте Ростов – Первомайская – Ростов-Западный – будет назначен один дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Электричка по второму маршруту будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 10:43, прибывая на станцию Левенцовка в 11:34.

Дополнительный поезд на маршруте Ростов-Западный – Кизитеринка будет совершать три рейса, отправляясь в 11:39, 13:51 и 16:27, и прибывая на конечную станцию в 12:29, 14:40 и 17:21 соответственно. В обратном направлении от Кизитеринки электрички будут отбывать в 12:45 и 14:54 и прибывать на станцию Ростов-Западный в 13:34 и 15:43.

«Дополнительные поезда позволят связать прямым сообщением восточную и западную части Ростова-на-Дону, а общее число поездов, курсирующих в рамках проекта ''Городская электричка'', будет увеличено до 14 составов»,– сообщает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова