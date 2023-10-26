На трассе «Иртыш» в Курганской области ограничили движение транспорта

В Курганской области с 4 часов утра закрыто движение транспорта по автодороге «Иртыш» от Варгашинского округа до границы с Казахстаном. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно, сообщают в отделе ГИБДД регионального центра.

Движение всех видов транспорта закрыто из-за гололеда, осадков в виде мокрого снега, перепадов температуры от +3 до -5 градусов и порывов ветра до 12 м/с. По этим причинам в ГИБДД рекомендуют водителям отменить выезды на загородные трассы и учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута.

«Госавтоинспекция просит жителей и гостей региона отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на федеральной дороге и по возможности отказаться от поездок в сторону соседней республики»,— советуют в отделе ГИБДД по Кургану.

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