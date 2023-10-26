Житель Башкирии взыскал с агрофирмы 1,4 млн рублей за гибель пчел от химикатов

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Ново-Троицкое», пытавшегося отменить решение первой инстанции о взыскании 1,4 млн руб. за гибель пчел в деревне Новокиевка в Чишминском районе. В 1 млн руб. он оценил упущенную выгоду в виде не полученного дохода от продажи меда, в 400 тыс. руб. — ущерб от гибели пчел.

Как следует из материалов дела, местный житель Григорий Маренко обратился в Чишминский районный суд Башкирии к агропредприятию «Ново-Троицкое» и авиакомпании «Русавиа», выполнявшей авиационно-химическую обработку полей. Истец просил взыскал с ответчиков солидарно 1,4 млн руб. убытков и упущенной выгоды из-за гибели пчел, а также расходы на оплату лабораторных исследований. Суд первой инстанции постановил, что авиакомпания лишь выполняла обязательства по обработке посевов подсолнечника по договору с «Ново-Троицким», поэтому компенсировать убытки должна агрофирма.

Как следует из решений судов, в личном подсобном хозяйстве истца имелось 65 ульев с пчелосемьями. Истец сообщил, что «Ново-Троицкое» проводило обработку посевов пестицидами с самолетов 22 и 23 июля 2022 года без заблаговременного оповещения населения села Старомусино, деревень Абраево, Бекеево и других. Самолет, производивший обработку посевов, разворачивался в непосредственной близости от населенного пункта, не прекращая опрыскивание, так что шлейф пестицидов был виден из огорода, подчеркнул пчеловод. Утром 23 июля 2022 года он обнаружил большое количество погибших пчел. Кроме того, о массовой гибели насекомых господину Маренко сообщили односельчане. Мор пчел продолжался до начала августа 2022 года.

По обращению пострадавших пчеловодов специалисты взяли для исследований пробы зеленой массы подсолнуха и подмора пчел. В пробах было обнаружено содержание веществ лямбда-цигалотрина и фипронила. Пестицид фипронил содержится в препарате «Монарх, ВДГ», который производителем запрещен к применению авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах. По мнению истца, пчелы отравились этим химикатом, поскольку он чрезвычайно опасен для насекомых.

Один из опрошенных в суде свидетелей сообщил, что, возвращаясь с сенокоса, видел препарат с надписью «Монарх» в ковше трактора «Ново-Троицкого». Другие свидетели подтвердили факт массовой гибели пчел в хозяйствах пчеловодов.

Истец заявлял о нарушении своих прав в республиканскую прокуратуру, которая вынесла представление руководству агрофирмы.

Суд счел доказанным факт нарушения ответчиком требований законодательства в области применения пестицидов и охраны окружающей среды. Истец и другие пчеловоды не были заранее предупреждены о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами, ответчик проводил работы на засеянных подсолнечником полях вблизи населенных пунктов в санитарно-защитной зоне.

Ответчик не согласился с решением первой инстанции и направил апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. Агрофирма просила отказать истцу в удовлетворении требований. Представитель ответчика указывал, в частности, на нарушения при отборе проб. Кроме того, по его мнению, на дату мора пчел урожай меда у истца был сформирован. Также было заявлено, что факт применения препарата «Монарх» не доказан, а вблизи населенных пунктов находятся другие сельхозпроизводители, которые могли опрыскивать поля химикатами. Апелляционная инстанция заключила, что гибель пчел произошла из-за действий ответчика, а противоречия в имеющихся в деле актах не являются основанием для отмены решения.

Наталья Балыкова

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