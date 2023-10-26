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Спикер Курултая Башкирии осудил депутата КПРФ за «грязь» на Рудольфа Нуреева

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил фракции КПРФ осудить «отдельного своего члена» за грязь в адрес Рудольфа Нуреева. Накануне в парламент поступило письмо за подписью руководителя фракции КПРФ Юнира Кутлугужина, в котором артиста назвали «суперэгоистом» и предложили не проводить международный фестиваль классического балета, названный его именем.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Константин Толкачев, открывая заседание, заявил, что вынужден начать его с «не очень приятного момента». Седьмой созыв парламента только начал работу, а «некоторые наши коллеги уже предпринимают попытки разрушить формировавшийся на протяжении многих лет наш негласный кодекс депутата, который предполагает постановку не не патриотических политических и иных амбиций одного депутата, не партийных интересов, а интересов избирателей», заявил господин Толкачев.

«Я говорю о фракции КПРФ, которая позволили крайне негативные высказывания не только в средствах массовой информации, но и в поступившем на мое имя официальном документе фракции, о звезде мирового балета нашем земляке Рудольфе Нурееве, пользуясь тем, что человека нет в живых и он не может сказать слова в свою защиту»,— пояснил спикер.

Он предположил, что письмо, подписанное Юниром Кутлугужиным, не отражает мнение всех коммунистов. Далее господин Толкачев заявил, что предложение осудить Рудольфа Нуреева не будет рассматриваться в парламенте, а фракция должна обсудить поведение своего руководителя на заседании и принять соответствующее решение.

Спикер республиканского парламента добавил, что «пинать Нуреева много ума не надо» и предложил коммунистам отправляться в военкоматы, поскольку именно на СВО сейчас происходит борьба за нравственные ценности.

Зампредседателя госсобрания Салават Хусаинов также выразил надежду, что изложенную в письме позицию не поддерживают все коммунисты.

Другой вице-спикер и член КПРФ Вадим Старов пояснил, что не все депутаты фракции поддерживают инициативу, а в письме, по его мнению, предлагалось обсудить «видение» личности Рудольфа Нуреева у отдельных граждан. На что Толкачев его прервал: «Перечитайте письмо». Господин Старов повторил, что депутаты будут «разбираться в вопросе», однако предложения осудить Нуреева на заседании не было. Далее спикер зачитал текст, из которого следовало, что осудить Нуреева на заседании все-таки предлагалось, заявил, что сообщит о поведении господина Кутлугужина в центральном комитете КПРФ и на этом завершил дискуссию.

Наталья Балыкова

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