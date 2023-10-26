В Перми бургерная «Ронни» переедет в другую пирамиду

Кафе «Ронни Бургер клуб» съезжает из здания по ул. Крисанова, 12в, и переедет в соседнее здание. Об этом сообщает Business Class.

Бургерная займет площадку на первом этаже в ТЦ «Пирамида» по адресу: ул. Крисанова, 12а. Кафе займет место закрывшегося этим летом итальянского ресторана «Иль Патио». Сейчас в помещении ведется ремонт, переезд запланирован в ноябре.

Переезд «Ронни» связан с передачей администрацией города «пирамиды» по ул. Крисанова, 12в, в безвозмездное пользование ГКБ №4 для открытия центра по проведению ранней диагностики онкологических заболеваний. В 2022 году мэрия изъяла здание текущего размещения «Ронни» и заплатила бывшим владельцам 127,1 млн руб. В этом помещении бургерная закрылась 16 октября.

Кафе удмуртской сети «Ронни Бургер клуб» открылось в Перми в 2019 году. Тогда оно заняло место пиццерии сети Pizza Mia. Титульное блюдо кафе — бургеры. В меню также входят горячие блюда из мяса, картофель фри, чипсы начос, кесадилья.