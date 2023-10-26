Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми бургерная «Ронни» переедет в другую пирамиду

Кафе «Ронни Бургер клуб» съезжает из здания по ул. Крисанова, 12в, и переедет в соседнее здание. Об этом сообщает Business Class.

Бургерная займет площадку на первом этаже в ТЦ «Пирамида» по адресу: ул. Крисанова, 12а. Кафе займет место закрывшегося этим летом итальянского ресторана «Иль Патио». Сейчас в помещении ведется ремонт, переезд запланирован в ноябре.

Переезд «Ронни» связан с передачей администрацией города «пирамиды» по ул. Крисанова, 12в, в безвозмездное пользование ГКБ №4 для открытия центра по проведению ранней диагностики онкологических заболеваний. В 2022 году мэрия изъяла здание текущего размещения «Ронни» и заплатила бывшим владельцам 127,1 млн руб. В этом помещении бургерная закрылась 16 октября.

Кафе удмуртской сети «Ронни Бургер клуб» открылось в Перми в 2019 году. Тогда оно заняло место пиццерии сети Pizza Mia. Титульное блюдо кафе — бургеры. В меню также входят горячие блюда из мяса, картофель фри, чипсы начос, кесадилья.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...