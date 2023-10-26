От центра Петербурга до Красного Села запустят тактовое движение электричек

Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустит тактовое движение пригородных поездов на маршруте Санкт-Петербург — Красное Село — Санкт-Петербург. Изменения в расписании запланированы на декабрь 2023 года, когда будет введен зимний график движения, сообщили «Комсомольской правде Санкт-Петербург» в пресс-службе СЗППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет по транспорту также обсуждает с СЗППК возможность запуска тактовых электричек до Сестрорецка в 2024 году. На Выборгском направлении планируется постепенно увеличивать количество поездов за счет закупки нового подвижного состава.

В компании пообещали сформировать новый график с учетом жалоб пассажиров и предложений из соцсетей. Предложения уже передали на согласование руководству Октябрьской железной дороги.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте