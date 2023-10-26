«Ижсталь» проиграла в матче против тульского АКМ

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии уступил в гостевом матче тульскому АКМ. Хозяева открыли счет на 10-й минуте, во втором периоде улучшили результат, однако через пару минут ижевчане смогли пробить ворота соперника. Ближе к завершению игры АКМ установил финальный счет 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Хорошая боевая, быстрая игра. Разбирали соперника, говорили, что есть мастеровитые ребята в АКМ, которые могут использовать большинство. Два гола в меньшинстве пропустили. Работаем дальше. Спасибо ребятам за характер и стойкость»,— прокомментировал игру главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков

27 октября «Ижсталь» сыграет с московской командой «Звезда».