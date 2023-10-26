В Челябинской области подешевели дрели, шампуни и смартфоны

В сентябре в Челябинской области было зафиксировано снижение цен на электрические дрели (-8,8%), шампуни и смартфоны (-5,7%). Об этом по итогам мониторинга данных Росстата сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Среди непродовольственных товаров также подешевели футбольные мячи (-4,8%) и USB-накопители (-4,7%). Снижение цен на бытовую технику в КСП связывают с прекращением возникшего в прошлом году ее дефицита, и укреплением параллельного импорта.

В категории услуг стали доступнее речные круизы по территории РФ (-38,5%), поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым (21,9%), а также в дома отдыха и пансионаты (-17,1%). Подешевели путешествия в страны Закавказья (-14,8%) и в Турцию (-12,5%).

«Снижение цен на отдых по мнению экспертов связано с традиционным спадом спроса в связи с началом учебного года. Процент снижения цен на речной круиз по России, поездки в Турцию и страны Закавказья в Челябинской области гораздо выше, чем в иных субъектах УрФО»,— поясняют в КСП региона.

В линейке продовольственных товаров в сентябре заметно снизились цены на морковь (-31,7%), белокочанную капусту (-31,5%) и картофель (-23,9%).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте