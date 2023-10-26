В Перми госпитализированы участники Всероссийского фестиваля детских цирков

В Перми в больницу попали 15 участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Предварительный диагноз у госпитализированных — норовирусная инфекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Фото: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»

В краевом минздраве рассказали, что на симптомы болезни первые шесть человек пожаловались вечером 25 октября. В цирке они были осмотрены медиками, их состояние оценено как стабильное. По результатам вечернего осмотра участников по месту их проживания 15 человек (считая ранее обратившихся) были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. Медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь.

В ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» (организатор конкурса) уточнили, что участники завтракали и ужинали по месту своего проживания в гостинице «Профсоюзная», а обед привозил ИП Шилов. Как сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора, по факту заболевания детей начато эпидемиологическое расследование, в пищеблоках, где готовилась еда, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, правил личной гигиены.