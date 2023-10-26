В Перми на торги выставят долгострой с участком в Новых Водниках

«Фонд развития территорий», созданный правительством РФ, выставит на торги долгострой с земельным участком на ул. Ушакова, 34, в Перми. Как сообщается на сайте фонда, на аукцион планируется выставить незавершенное здание жилого дома общей площадью 12,4 тыс. кв. м с участком в 1,4 тыс. кв. м. Известно, что строительная готовность незавершенного объекта на ул. Ушакова, 34, составляет 14%. Застройщиком дома «Ушаков» являлось ООО «А-Технология». Согласно сервису 2ГИС, долгострой является 24-этажным.

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О том, что дольщики проблемного объекта по ул. Ушакова, 34, получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств, в краевом правительстве сообщали в 2019 году. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, но так и не ввел его в эксплуатацию. В 2019 году решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

В Kartoteka.ru указано, что ООО «А-Технология» зарегистрировано в Перми в 2005 году. Единственным учредителем компании является Анастасия Папашвили. Раньше госпожа Папашвили возглавляла ООО «А-Технология» и ООО «Оланджо» (а также была соучредителем ООО; деятельность по обработке данных). Сейчас конкурсным управляющим общества указан Андрей Котельников.