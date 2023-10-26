ФСБ провела обыски в фонде капремонта Челябинской области

Сотрудники ФСБ провели следственные мероприятия в офисе специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Обыски прошли 25 октября. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, следственные мероприятия связаны с одной из подрядных организаций фонда, сотрудников которой подозревают в мошенническом хищении 3 млн руб.

Силовые ведомства официально эту информацию не комментируют.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году по требованию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) после многочисленных жалоб жителей Челябинска на дорогостоящие работы по утеплению фасадов, которые проводят против воли жильцов. Кроме того, после ремонта в домах начали протекать подоконники и появилась плесень.

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