Взрывной рост продаж новых авто в Прикамье прекратился

В сентябре 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано 1907 новых легковых автомобилей, что всего на 1004 машины (или на 117%) больше, чем в сентябре 2022 года. Такие данные следуют из отчета, подготовленного совместно профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Отметим, что взрывной рост продаж авто в Прикамье, стартовавший в начале 2023 года и вызванный низкой базой прошлого года, закончился. В июле рост продаж, например, составлял 212%, в августе — 150%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основную долю всех проданных в августе автомобилей составила отечественная Lada — 905 машин, что на 383 штуки (или на 673%) больше, чем годом ранее. Второе место по доле продаж занял китайский бренд Haval, сметивший со второго места Chery. В сентябре было продано 202 авто бренда Haval (рост 339%) и 176 машин бренда Chery (375%). В первую пятерку по объемам регистрации попали также китайские марки Omoda (112 штук) и Geely (78 штук).

Снижение продаж новых авто по сравнению с августом прошлого года продемонстрировали два бренда: KIA (на 41%, с 56 до 33 штук) и Hyundai (на 37,2%, с 56 до 35 штук).

Автомобилей с пробегом в Прикамье в августе было зарегистрировано 7781, что на 856 машин (или на 12%) больше, чем годом ранее. Наиболее популярными на рынке подержанных авто стали бренды Lada (2291 штука), KIA (523 штуки), Toyota (515 штук), Renault (410 штук) и Hyundai (407 штук).