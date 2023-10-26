В Донецке задержали торговцев оружием с крупной партией боеприпасов

В Донецкой народной республике (ДНР) задержаны торговцы оружием при попытке продать боеприпасы для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по ДНР.

«УФСБ России по Донецкой народной республике задержана группа лиц при попытке продажи оружия и боеприпасов, запрещенных к свободному обороту»,— сообщили в управлении.

В ходе задержания силовиками были изъяты две мины калибром 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет), гранатау РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм. «Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения»,— уточнили в ведомстве.