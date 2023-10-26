Дело о госизмене завели на жителя Красноярского края за сотрудничество с СБУ

В Красноярском крае по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) задержан 23-летний местный житель. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России, добавив, что мужчина заключен под стражу.

Как установили органы госбезопасности, подозреваемый через мессенджер инициативно вышел на сотрудников Службы безопасности Украины. По их заданию, говорится в деле, красноярец фотографировал и снимал на видео объекты инфраструктуры региона и передавал сведения, используя закрытые каналы связи.

«Кроме того, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республики, обозначил данные строения в

интерактивных картах, снимки которых направил представителям СБУ», — говорится в сообщении красноярского УФСБ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев