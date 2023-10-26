Главе республики Алтай внесут представление из-за долгостроя

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин в ходе командировки в республику Алтай проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске. Об этом рассказали в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральном округу.

Прокурор остался недоволен темпами строительства спорткомплекса, который возводится по нацпроекту «Демография». «На строительство комплекса с универсальным игровым залом выделено свыше 328 млн руб. бюджетных средств, соответствующий контракт заключен еще в июле 2021 года. Несмотря на планируемое завершение работ в ноябре 2023 года готовность объекта в настоящее время составляет 79,7 %.», — рассказали в надзорном ведомстве, добавив, что причинами сложившейся ситуации стали некачественная подготовка проектной документации, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением графика строительства объекта.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин поручил прокурору республики Анатолию Богданчикову внести представление главе региона Олегу Хорохордину устранение нарушений взять на персональный контроль.

Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов, «объект должен быть сдан до конца текущего года». «В противном случае правительство региона вправе инициировать работу по включению компании-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков», — отметил господин Максимов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев