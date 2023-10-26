«Закон не учитывает пробки на дорогах и дефицит водителей»

Верховный суд РФ проанализировал случай взыскания пассажиром автобуса с перевозчика компенсации морального вреда из-за опоздания на поезд. Причиной задержки транспортного средства стала подмена заболевшего водителя его коллегой. ВС занял сторону пассажира. Ситуацию комментирует краснодарский юрист, специализирующаяся на вопросах транспорта, Екатерина Бурнос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Судебная практика, обеспечивающая столь сильную защиту потребителя, кубанскими перевозчиками оценивается весьма негативно. Верховный суд указывает, что, осуществляя предпринимательскую деятельность, транспортная организация должна сама понимать, какие меры должны быть приняты в целях своевременной перевозки пассажиров. Но проблема в том, что законодательство сегодня не предусматривает ряд реалий, например таких, как пробки на дорогах.

У нас перевозчики сами заинтересованы в том, чтобы выполнять движение по расписанию. Но если мы возьмем такой популярный маршрут, как Краснодар—Динская, причиной постоянного выхода из графика является не безалаберность водителя, а дорожная ситуация на въезде и выезде из города. В отличие от железнодорожного транспорта, который, по общему правилу, приходит четко по расписанию, автобусы двигаются в общем потоке транспорта.

Свою лепту вносит летний курортный сезон, когда трафик возрастает в связи с увеличением турпотока, случаи непогоды, когда перевозчики по объективным причинам допускают задержку рейсов, поскольку, как и другие участники дорожного движения, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках.

Что касается отсутствия запасного водителя в компании, из-за чего проиграл перевозчик в деле, проанализированном ВС, то формально нарушением это не является. Автобус — да, он должен иметь запасной на случай поломки, водителя на случай заболевания — нет. И опять-таки реалии таковы, что вопрос отсутствия подменного водителя сегодня это вопрос и экономической целесообразности, поскольку нужно платить зарплату человеку, который просто сидит на подхвате, и фактического отсутствия достаточного количества водителей. Прямо сейчас кубанские перевозчики ощущают на себе проблему неукомплектованности штата. Отсюда и появляются ситуации, когда в случае болезни водителя перевозчик вынужден отменять соответствующие рейсы.

Получает распространение практика так называемого потребительского терроризма, когда пассажиры за малейшие неудобства в процессе перевозки начинают требовать с перевозчика компенсацию морального вреда, угрожая направить жалобу во все контролирующие инстанции. А последствия проверок контролирующих органов малоприятны.

В этом свете, полагаю, вопрос о причинах срыва регулярного автобусного рейса либо его задержки должен в обязательном порядке входить в перечень обстоятельств, устанавливаемых по делу в суде. Перевозчикам придется занимать более активную позицию в доказывании отсутствия вины в срыве рейса или его задержке и тщательнее обосновывать ее. Остается надеяться, что суды будут детально изучать и оценивать эти доказательства. Пассажирам можно порекомендовать только планировать поездки с учетом возможных пробок и форс-мажоров».

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