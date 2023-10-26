Двое подростков из Новокузнецка пойдут под суд за убийство местного жителя

В Новокузнецке дело двух 17-летних подростков, забивших местного жителя до смерти, передано в суд. Молодым людям предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие считает, что подростки 5 июля пришли к дому своего 53-летнего знакомого. В ходе возникшего спора они избили его. Пострадавшего обнаружил на утро сосед, который вызвал бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался.

Отмечается, что ранее подростки состояли на профилактическом учете. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также законные представители обвиняемых привлечены к административной ответственности.

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Александр Киселев